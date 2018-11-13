Газ или геть: от Порошенко потребовали решительных шагов

Холодные квартиры могут стать причиной отставки президента Украины

Срочно решить кризис с подачей отопления в дома потребовал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Он записал видеообращение к президенту Незалежной Петру Порошенко и премьеру Владимиру Гройсману, в котором однозначно указал: или население получит газ, или глава государства должен уйти в отставку.

"Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры!", - призвал Ляшко. По его словам, граждане не должны быть заложниками непрофессиональных и аморальных действий властей. Ведь все заявления о том, что в Кривой Рог, Каменское, Павлоград, Смела, Шепетовка, Херсон и другие города не подается отопление из-за возникшей большой задолженности за газ, перечеркивают данные об огромных выплатах чиновникам из "Нафтогаза".

"Свои премии они вывели на свои счета в Америку и в Лихтенштейн. Верните премии, выплатите долги и дайте людям тепло", – обратился к ним парламентарий. И еще раз призвал президента обратить внимание на ситуацию: "Дайте людям тепло, или уходите!", – потребовал Ляшко.

Ранее с аналогичным призывом к украинским властям обратился мэр Киева Виталий Кличко. Он напомнил, что столица тоже "проходила отсутствие газа", и настоятельно рекомендовал правительству "не допустить срыва отопительного сезона" этой зимой, пишет "Царьград".

Накануне администрация города Шепетовка Хмельницкой области предупредила население, что газоснабжение может быть прекращено. Подобная проблема возникла в городе Смела Черкасской области, там введен ЧП. В городе Кривой рог жители сами захватили котельные и пустили тепло в дома.

С 1 ноября тариф на оплату газа для населения Украины повышен на 23,5%.