Запретить зиму: в Раде нашли способ решить проблему с газом

Голубое топливо не понадобится украинцам, если морозы не наступят

Член комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета Виктор Пинзеник придумал, как улучшить положение страны. Он предложил объявить мораторий на приход холодов.

Пинзеник заявил, что власти Незалежной должны перестать обманывать население и уверять, что заморозить цену на газ возможно. Депутат также раскритиковал инициаторов законопроекта, которые хотят предотвратить ее рост.

"Хочу сделать свой вклад в "мораториетворчество". Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет", – в шутку написал на своей странице в Facebook Пинзеник.

По его словам, никакие инициативы властей не изменят тот факт, что поставщики будут продавать топливо по установленным ценам. И отмена холодов не заставит другие перепуганные страны снижать стоимость "в угоду Украине".

Пинзеник считает, что правительство кормит народ "байками" с помощью всяких законопроектов, при этом украинцам все равно придется платить за газ в полном объеме.

В Незалежной в рамках соглашения с Международным валютным фондом с 1 ноября цена на газ для населения выросла на 23,5%. Украинцы вынуждены платить 305 долларов за тысячу кубометров.

МВФ требовал повысить стоимость топлива на 60%, но властям Украины удалось найти компромисс с организацией. Рост цен на газ – одно из условий, по которому страна может получить кредит от Европы.

Как отмечает портал URA.RU, население задолжало за топливо большие суммы денег. Власти Украины разрешили "Нафтогазу" отключать отопление за долги. По мнению депутата Верховной рады Александра Вилкула, подобное решение правительства – "лицензия на убийство".