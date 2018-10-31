Долг Киева МВФ будут платить три поколения украинцев

Экономика Незалежной находится в глубокой яме

На Украине катастрофическая ситуация. Стараниями властей внешний долг страны растет такими темпами, что никакими доходами бюджета его не покрыть. Получается, многие десятилетия спустя граждане будут вынуждены расплачиваться за нынешнюю безответственность Киева. Об этом предупредил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"На конец августа долг нашей страны – внешний долг – составлял 47,5 млрд долларов. Совокупный внешний долг и внутренний приблизился к 75 млрд долларов, – привел нардеп ужасающие цифры в эфире телеканала "112 Украина".

Уже сейчас получается, что практически все доходы будут уходить на выплату долгов и процентов по кредиту. По крайней мере, в бюджете на следующий год основной статьей расходов является как раз обслуживание внешнего долга.

"Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты. Мы должны пахать и пахать на эти МВФы", – возмутился Рабинович.

За минувшие 5 лет отношение госдолга Украины к ВВП увеличилось с 36,6 до 71,8%.

Чтобы обслуживать старые долги, Киев вынужден брать новые кредиты. С 1 ноября власти страны повышают стоимость газа для населения на 23,5%. Этого требует Международный валютный фонд (МВФ) в качестве необходимого условия для выделения очередной финансовой помощи. В ближайшем будущем тарифы на газ для населения будут повышены на Украине еще дважды.