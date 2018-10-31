На Украине испытали мобильный миномет

Турчинов рассказал о применении очередной военной разработки Незалежной

На Украине прошли полевые испытания 120-миллиметрового мобильного минометного комплекса "Барс-8ММК" отечественной разработки. Как отметил присутствующий на стрельбах секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, новинка украинского военпрома "займет достойное место в вооружении сухопутных войск, десантно-штурмовых войск и сил специальных операций".

По словам секретаря СНБО, производители новой боевой техники постарались и решили сразу несколько важных задач: "Достигли максимальной скорости развертывания и свертывания, способности мобильно передвигаться по бездорожью, возможности поразить цель с высокой точностью". И, что особенно подчеркнул Турчинов, данный минометный комплекс безопасен при эксплуатации.

"Барс-8ММК" разработан на базе бронеавтомобиля "Барс-8". Он оснащен автоматизированной системой развертывания и управления огнем. Время подготовки к стрельбе из походного положения составляет, по утверждению производителей, 1 минуту, экипаж – 3 человека.

В сентябре украинские военные провели полигонные испытания новой техники собственного производства, в том числе беспилотников, зенитной установки ЗУ-23-2 и легких многоцелевых вертолетов, напоминает RT.