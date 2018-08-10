Турчинов загоняет украинский флот в "Азовский котел"

Морская мощь Незалежной способна лишь пиратски захватывать рыболовецкие суда

Киевские власти должны осторожно воспринимать военные прожекты секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который сегодня предложил передислоцировать в акваторию Азовского моря часть плавсредств из других регионов, дабы усилить свое присутствие там в противовес России. С таким мнением выступил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев.

По его мнению, именно "кровавый пастор" в 2014 г., будучи недолго на посту исполняющего обязанности главы государства, чуть окончательно не разрушил украинскую армию.

"Слова господина Турчинова – политическая риторика. Его недолгое пребывание на должности и.о. президента привело к полной потере управляемости украинскими вооруженными силами и переподчинению ВМСУ России. Украинским флотом сейчас командует танкист (Игорь) Воронченко, потому что вся его ударная мощь в сухопутной компоненте, а корабли не имеют ни боезапаса, ни подготовленного личного состава. Ракетный катер "Прилуки" стоит без ракет и ждет, когда его утилизируют", – сказал в комментарии "ПолитНавигатору" Горбачев.

Эксперт констатирует боевую слабость всего флота Незалежной и отсутствие возможностей у Киева что-либо противопоставить ВМФ РФ, а то, что периодически демонстрируется, – это показуха для нынешнего лидера нации. Он напомнил, что за все годы независимости Украина построила только 6 бронекатеров типа "Гюрза", которые базируются в Одессе.

"Это кораблики небольшого водоизмещения, оснащенные пулеметом, которые действуют в прибрежной зоне. Этих катеров хватает лишь для демонстрации украинской военно-морской мощи на рейде Одессы во время редких наездов туда президента (Петра) Порошенко", – отметил Горбачев.

По его словам, невозможно даже сравнивать и противопоставлять силу флота Украины в Азовском море российскому.

"Рассматривать их как серьезную силу, способную противодействовать надводным силам Новороссийской морской базы, по меньшей мере, фантастично. Если представить себе возможность боевого столкновения, эти катера по своим возможностям не выдержат никакой критики по сравнению с теми силами, которые способна выставить Россия. Они способны лишь на перехватывание сейнеров типа "Норда" в провокационном режиме, но не больше", – указал эксперт.

Горбачев предположил, что, ввязавшись в турчиновскую авантюру, украинцам нужно будет перемещать катера на трейлерах до Бердянска.

"Если они решатся пройти Керченским проливом, это будет подвиг серьезного державного масштаба", – резюмировал капитан запаса.

Поддержал его мнение и профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. Он считает, что власти Незалежной своей воинственной риторикой сами на пустом месте нагнетают ситуацию, потому как ни в Черном море, ни в Азовском Россия никому не угрожает.

"Украина вполне может усилить военно-морское присутствие, но по числу и классу боевых кораблей – в крайне ограниченном объеме", однако как только она это сделает в акватории Азовского моря, "Российская Федерация имеет полное право ответить усилением своего военно-морского присутствия не только в Азовском, но и в Черном море", предупредил украинскую сторону в интервью РИА "Новости" Козин.

