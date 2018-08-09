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Не избежать: Украина приготовилась к войне с Россией

Фото: wikipedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
Политикам мерещатся корабли с орудием, направленным на мирные города

Украинцы не могут прожить и дня, чтобы не обвинить Москву в попытках напасть на Незалежную. Больше всего Киев волнует ситуация на Азовском море, где Россия полностью перехватила инициативу.

Жительница Мариуполя Галина Однорог утверждает, что российские военные корабли якобы ежедневно подплывают к берегам страны, чтобы разработать план атаки.

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"Российские корабли ходят совсем рядом, готовы в любой момент напасть с моря. Каждая провокация может перерасти в войну. Мы живем на пороховой бочке", – цитирует ее "Радио Свобода".

При этом украинские СМИ постоянно сообщают о якобы задержании кораблей страны пограничниками России. Кроме того, в Киеве недовольны строительством Крымского моста, который не только похоронил надежды Порошенко вернуть Крым, но и сильно усложнил положение флота Незалежной.

Ранее бывший замначальника Генштаба Украины Игорь Романенко утверждал, что Украина располагает целым рядом возможностей, чтобы остановить патрулирование Азовского моря российскими пограничниками и готовит нанести "неприемлемый урон".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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