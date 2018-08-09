Украинцы сорвали Крыму туристический сезон

СМИ Незалежной рассказывают о пустых пляжах на полуострове

В российском Крыму нет туристов. Об этом заявил так называемый представитель Порошенко в Крыму Борис Бабин, офис которого находится в Киеве. Видимо, из окна своего кабинета или в бинокль у границы он углядел, что пляжи на полуострове пустые, а редкие прохожие на улицах – это местные жители или россияне, привезенные в Крым насильно.

"Это организованные туристы, которые, как в советские времена, завозятся самолетами на санаторно-курортный отдых и не приносят инвестиций", – сообщил Бабин зрителям украинского телеканала "Прямой".

По его словам, жители Незалежной тоже практически перестали ездить в Крым. "Украинские отдыхающие снизились на порядок. За год, по официальным данным, пересечение админграницы тех, кто имеет туристические мотивы, – 200-300 тысяч. И то, значительная часть из них – те, кто имеют там недвижимость, семью. Это не турист", – подчеркнул чиновник, добавив в качестве доказательства своих слов, что в этом году на КПП между Украиной и Крымом нет очередей.

Между тем даже украинское Министерство по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц опровергает заявления Бабина. Еще красноречивее видеосвидетельства. В частности, журналист Олег Крючков опубликовал в Facebook свежие кадры с КПП "Чонгар", где хорошо видна вереница автомобилей с украинскими номерами, которые стоят на территории Незалежной, ожидая пропуска в Крым.

"Привет украинской пропаганде... Украинцы в Крым не едут", – комментирует очевидец.