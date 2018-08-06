Путин в Крыму вызвал галлюцинации у украинцев
У жителей Незалежной задвоилось в глазах после пристального наблюдения за происходящим на полуострове. Впрочем, ничего удивительного. Ведь как только Киев засматривается на Крым, тут же возникает зрительный дефект.
На этот раз украинцы заметили президента РФ Владимира Путина в двух разных местах одновременно. Якобы в минувшую субботу, 4 августа, во время своего визита в российскую республику он пребывал сразу в церкви и в храме Мельпомены.
Первым, у кого посещение Путиным Крыма вызвало галлюцинации, стал политтехнолог Алексей Голобуцкий. "В субботу в Крыму практически одновременно "засветились" два разных Путина: один – в церкви, второй – в театре, на оперном фестивале в Херсонесе", – написал он на своей странице в Facebook.
Под постом сразу же посыпались "желчные" комментарии. "Расплодились гады... Интересно, как их хоронить будут? Оптом в братской могиле?", "Новых двойников наделали", "Настоящий – мироточит...", "Теперь понятно, почему орел двуглавый", – пытался перещеголять один комментатор другого, выдумывая язвительные фразы.
Однако нашлись среди интернет-пользователей и люди сознательные, которые не поленились проверить данную писанину. "Прошел по ссылке, второго фото нет. Вы, когда фейкометите, делайте это более качественно. Хотя, учитывая качественную составляющую вашей аудитории – и так пойдет! Проглотят!" – разоблачил Голобуцкого подписчик.
К слову, за поездку в Крым "досталось" российскому лидеру и от украинской верхушки. МИД страны "сочинил" ноту протеста.
"МИД Украины выражает протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 4 августа 2018 года президента России В. Путина", – сказано на сайте внешнеполитического ведомства.
В сообщении подчеркивается, что визиты в Севастополь и Крым первых лиц государства и других госслужащих – это "грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Владимир Путин давным-давно окончательно закрыл крымский вопрос. Полуостров перешел в состав России в марте 2014 года. Так решили сами крымчане и севастопольцы по итогам проведенного референдума.
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