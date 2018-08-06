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Крым замахнулся на украинский рекорд по числу туристов

Число отдыхающих приближается к абсолютному показателю

Турпоток в Крым может до конца года увеличиться из-за того, что все больше желающих хотят проехать по новому мосту через Керченский пролив. 

"Думаю, что мы в этом году побьем четвертьвековой рекорд, который был поставлен несколько лет назад, когда Крым находился, к сожалению, в составе Украины, там было больше 6 миллионов", – рассказал RT глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.  

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Он добавил, что помимо Крымского моста на рост числа отдыхающих повлияли новый терминал международного аэропорта Симферополь и улучшение туристической инфраструктуры Крыма. "Каждый из этих моментов сыграл очень важную роль, в том числе и Крымский мост… По всем запросам более 90% жителей России хотят лично по нему проехаться", – подчеркнул парламентарий. 

Ранее вице-премьер российского правительства Ольга Голодец рассказала, что после открытия Крымского моста по нему проехало уже 1,5 миллиона туристов.

Валентина МАЙОРОВА
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