Туристы штурмуют Крым

Число отдыхающих на полуострове растет с каждым днем

Благодаря запуску Крымского моста туристический поток в Крым неуклонно растет. Об этом заявила вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

"Поток туристов растет день ото дня. С момента открытия Крымского моста через него проехало уже 1,5 миллиона туристов, и за семь месяцев мы видим приток туристический на крымскую землю на 26%", – цитирует Голодец РИА "Новости".

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Ранее эксперты подсчитали, что летний отдых на полуострове в этом году оказался самым дорогим среди российских курортов. Так, средний чек на отдых в Ялте составил 75 тыс. рублей. По этой причине, как предположили специалисты, россияне будут менее охотно стремиться в Крым, предпочитая больше зарубежные пляжи.