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Засуха и солончаки: Киев добился кризиса в Крыму

Фото: GLOBAL LOOK press/Server Amzayev
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Восстановление разрушенной Украиной природы полуострова займет более 30 лет

Год за десять – лишь такими темпами может идти ликвидация природной катастрофы в Крыму, вызванной перекрытием поставок воды с Украины на полуостров. Об этом сообщил бывший начальник управления по вопросам эксплуатации объектов водопроводно-канализационного хозяйства Министерства ЖКХ Крыма Амет Мамутов.

По его словам, после того как в Крым перестала поступать вода из Днепра, на полуострове осталось всего несколько скважин, откуда можно качать питьевую воду. Но поскольку ее не хватает для полива, а осадков уже второе лето практически нет, подземные воды также пересыхают. А та, что еще осталась, сильно минерализируется. В результате в Крыму наблюдаются засуха, суховеи, засоленность почвы.

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"Для того, чтобы восстановить этот (водный) баланс, уже на сегодня потребуется порядка 25-30 лет", – заявил Мамутов. Но для этого необходимо свободное поступление на полуостров пресной воды, активная аграрная деятельность, регулярный полив. Однако это невозможно, пока Киев держит водную блокаду.

"Если не два, а три-четыре года будут засушливые лето и зима, то крымским властям придется принимать кардинальные решения", – указал экс-чиновник в беседе с "Обозревателем".

Между тем на прошлой неделе зампредседателя Госсовета республики Крым Эдип Гафаров заявил, что на российском полуострове нет проблем с питьевой водой. "У нас 23 водохранилища, 8 из них наливные, 15 на естественном стоке. Если оценивать это хозяйство, то в запасе у нас есть около 200 млн кубов воды питьевого назначения. При этом некоторые в этом году даже производят поливы на площади 14-15 тыс. га. Это неплохая цифра, если говорить о том, что у нас перекрыт Северо-Крымский канал", – передает слова Гафарова радио "Керчь". 

Николай ВИКТОРОВ
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