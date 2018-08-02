Полуостров понес миллионные убытки

В этом году собрали меньше зерна, чем предполагалось. Виной тому – засуха, из-за которой в шести районах Крыма ввели режим ЧС. Ущерб уже подсчитали – он составил 237 миллионов рублей.

Сейчас на полуострове решают вопрос с поставками зерновых за рубеж. Как известно, с полуострова его экспортируют в разные страны, но теперь вывоз придется, по всей видимости, приостановить. О проблеме рассказал министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин на пресс-конференции в Симферополе.

В Крыму собрали 890 тысяч тонн зерна – вышел недобор. Для сравнения – в прошлом году цифра была больше – 1,4 миллиона тонн, передает ИА REGNUM. Несмотря на хорошие всходы весной, летняя засуха уничтожила надежды на качественный урожай, отметил министр. Потому в минсельхозе посчитали более разумным приберечь собранное для собственных нужд.

"У нас сегодня идет рост животноводства. Нам гарантировано надо выдать (зерно) населению, чтобы оно занималось животноводством на своих приусадебных участках. Мы хотим, чтобы продовольственное зерно гарантировано было в Крыму до нового урожая", – цитирует РИА Новости Рюмшина.

Письмо с просьбой приостановить экспорт за границу планируется направить главе Республики Крым Сергею Аксенову. Предполагается, что далее он обратится к правительству России с этим предложением.