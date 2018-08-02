Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крым пострадал от засухи

Фото: pixabay.com
Полуостров понес миллионные убытки

В этом году собрали меньше зерна, чем предполагалось. Виной тому – засуха, из-за которой в шести районах Крыма ввели режим ЧС. Ущерб уже подсчитали – он составил 237 миллионов рублей.

Сейчас на полуострове решают вопрос с поставками зерновых за рубеж. Как известно, с полуострова его экспортируют в разные страны, но теперь вывоз придется, по всей видимости, приостановить. О проблеме рассказал министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин на пресс-конференции в Симферополе.

По теме

В Крыму собрали 890 тысяч тонн зерна – вышел недобор. Для сравнения – в прошлом году цифра была больше – 1,4 миллиона тонн, передает ИА REGNUM. Несмотря на хорошие всходы весной, летняя засуха уничтожила надежды на качественный урожай, отметил министр. Потому в минсельхозе посчитали более разумным приберечь собранное для собственных нужд.

"У нас сегодня идет рост животноводства. Нам гарантировано надо выдать (зерно) населению, чтобы оно занималось животноводством на своих приусадебных участках. Мы хотим, чтобы продовольственное зерно гарантировано было в Крыму до нового урожая", – цитирует РИА Новости Рюмшина.

Письмо с просьбой приостановить экспорт за границу планируется направить главе Республики Крым Сергею Аксенову. Предполагается, что далее он обратится к правительству России с этим предложением.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Новые санкции сокрушат Россию

Американские сенаторы разразились угрозами в адрес российского суверенного долга

Рвущихся в НАТО украинцев взбесили венгры

Незалежная не может смириться, что ее не видят в альянсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей