Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Европе открыли глаза на Крым

Фото: wikipedia.org
Мифы о жизни на полуострове развеяны

Депутат Европарламента Яромир Когличек, возглавлявший чешскую делегацию, посетившую Крым, рассказал, что увиденное на полуострове не соответствует негативным заявлениям западных политиков.

"Мы встретились в Крыму с политиками..., рядовыми жителями и увидели людей, занятых активной, созидательной жизнью и вполне удовлетворенных ею, вопреки заверениям иных западных деятелей, большинство из которых на полуострове никогда не были", - приводит слова Когличека РИА "Новости".

По теме

Он добавил, что члены чешской делегации были впечатлены парадом в Севастополе в честь Дня ВМФ, и им очень понравился международный детский центр "Артек". "Это действительно самостоятельная, великолепно развитая детская республика!" – поделился Когличек. 

Чешские политики и общественные деятели встречались и с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который поделился с ними планами местной администрации, в том числе, рассказал о планах построить на полуострове самую большую мечеть в Восточной Европе.

Глава делегации собирается рассказать своим согражданам о впечатлениях от поездки: "Людям хочется узнать о ситуации в Крыму не по заявлениям наших политиков или, мягко говоря, "не всегда объективным" сообщениям здешних СМИ, а непосредственно от человека, побывавшего на полуострове и пообщавшегося с местными жителями".

Перед визитом делегации в Крым, посольство Украины в Праге пригрозило, что наложит на ее членов санкции. Так, по словам Когличека, он уже получил отказ на поездку во Львов из-за "нестандартного способа пересечения границы Украины". При этом глава делегации подчеркнул, что он не пересекал границу Украины, а побывал в Крыму, который стал частью России после проведения в 2014 году референдума, на котором свыше 95% жителей проголосовали за воссоединение с РФ.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Новые санкции сокрушат Россию

Американские сенаторы разразились угрозами в адрес российского суверенного долга

Рвущихся в НАТО украинцев взбесили венгры

Незалежная не может смириться, что ее не видят в альянсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей