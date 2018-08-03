Европе открыли глаза на Крым

Мифы о жизни на полуострове развеяны

Депутат Европарламента Яромир Когличек, возглавлявший чешскую делегацию, посетившую Крым, рассказал, что увиденное на полуострове не соответствует негативным заявлениям западных политиков.

"Мы встретились в Крыму с политиками..., рядовыми жителями и увидели людей, занятых активной, созидательной жизнью и вполне удовлетворенных ею, вопреки заверениям иных западных деятелей, большинство из которых на полуострове никогда не были", - приводит слова Когличека РИА "Новости".

Он добавил, что члены чешской делегации были впечатлены парадом в Севастополе в честь Дня ВМФ, и им очень понравился международный детский центр "Артек". "Это действительно самостоятельная, великолепно развитая детская республика!" – поделился Когличек.

Чешские политики и общественные деятели встречались и с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который поделился с ними планами местной администрации, в том числе, рассказал о планах построить на полуострове самую большую мечеть в Восточной Европе.

Глава делегации собирается рассказать своим согражданам о впечатлениях от поездки: "Людям хочется узнать о ситуации в Крыму не по заявлениям наших политиков или, мягко говоря, "не всегда объективным" сообщениям здешних СМИ, а непосредственно от человека, побывавшего на полуострове и пообщавшегося с местными жителями".

Перед визитом делегации в Крым, посольство Украины в Праге пригрозило, что наложит на ее членов санкции. Так, по словам Когличека, он уже получил отказ на поездку во Львов из-за "нестандартного способа пересечения границы Украины". При этом глава делегации подчеркнул, что он не пересекал границу Украины, а побывал в Крыму, который стал частью России после проведения в 2014 году референдума, на котором свыше 95% жителей проголосовали за воссоединение с РФ.