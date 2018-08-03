Украинца с литрами яда задержали в Крыму

Отравляющее вещество было произведено в США

Крупную партию агрохимикатов перехватили пограничники РФ на въезде в Крым. По данным спецслужб, на пункт пропуска "Перекоп" со стороны Украины подъехал микроавтобус марки Opel. За рулем находился 46-летний украинец. На вопрос пограничников он ответил, что направляется в Симферополь и не везет ничего запрещенного или подлежащего обязательному декларированию.

Однако применение современных технических средств при осмотре автомобиля позволило выявить "признаки оборудования тайника в пространстве между топливным баком и кузовом транспортного средства":

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"В результате углубленного досмотра в указанном месте обнаружено несколько литров химических средств, используемых в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых-вредителей", – сообщили изданию "Крыминформ" в Пограничном управлении ФСБ России по РК.

Как оказалось, украинец пытался перебраться в Россию, имея при себе большой объем инсектицида "Кораген" американского производства. Это средство применяется для борьбы с плодожоркой, молью, листоверткой и колорадским жуком, но по закону такую отраву нельзя провозить через границу.

В отношении украинца возбуждено административное дело.