Украинца с литрами яда задержали в Крыму

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Крупную партию агрохимикатов перехватили пограничники РФ на въезде в Крым. По данным спецслужб, на пункт пропуска "Перекоп" со стороны Украины подъехал микроавтобус марки Opel. За рулем находился 46-летний украинец. На вопрос пограничников он ответил, что направляется в Симферополь и не везет ничего запрещенного или подлежащего обязательному декларированию.
Однако применение современных технических средств при осмотре автомобиля позволило выявить "признаки оборудования тайника в пространстве между топливным баком и кузовом транспортного средства":
"В результате углубленного досмотра в указанном месте обнаружено несколько литров химических средств, используемых в сельском хозяйстве для уничтожения насекомых-вредителей", – сообщили изданию "Крыминформ" в Пограничном управлении ФСБ России по РК.
Как оказалось, украинец пытался перебраться в Россию, имея при себе большой объем инсектицида "Кораген" американского производства. Это средство применяется для борьбы с плодожоркой, молью, листоверткой и колорадским жуком, но по закону такую отраву нельзя провозить через границу.
В отношении украинца возбуждено административное дело.
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