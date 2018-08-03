Украинцы и словаки объединяются вокруг российского Крыма

Полуостров все больше обрастает сторонниками снятия всевозможных ограничений

Побывавшая с трехдневным визитом в Крыму делегация из Словакии планирует инициировать вопрос об отмене санкций в отношении России, поскольку они поняли, что республика действительно входит в РФ. Об этом сегодня сообщил сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) и общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.

Напомним, словацкие политики и предприниматели посетили российский регион с 1 по 3 августа.

"Они улетели с большим позитивным итогом. Пообщавшись с населением, они убедились, что крымчане сами принимали решение о вхождении в состав России и довольны этим решением… Они хотят выступить у себя в парламенте и инициировать отмену антироссийских санкций, которые так же больно ударили по Словакии, как и по другим странам", – заявил РИА "Новости" Назаров.

Делегация из Братиславы убедилась, что строящиеся при поддержке России объекты придают жителям Крыма дополнительный оптимизм.

"Это наши словацкие гости увидели", – подчеркнул Назаров.

Сегодня же глава делегации независимый депутат Национального совета (парламента) Словакии Петр Марчек рассказал "Известиям", что подготовил "Крымскую декларацию", посвященную реальному положению дел на полуострове. Документ планируется разослать всем коллегам из парламента, а также в МИД Словакии.

"Считаю своим долгом донести правду и до других словацких политиков, которые боятся или просто не хотят посещать полуостров из-за позиции Евросоюза. Поэтому в "Крымской декларации" я расскажу о том, что я тут видел. А также призову своих коллег и наше внешнеполитическое ведомство уважать волеизъявление крымского народа, который в сложной ситуации сделал свой выбор", – сообщил Марчек.

Между тем экс-заместитель городского головы Очакова Гордей Белов зарегистрировал петицию на сайте президента Украины Петра Порошенко об экономической разблокировке полуострова. О своей инициативе он написал в Facebook. По его мнению, торговая блокада мешает Киеву в "деоккупации" Крыма.

Украинский политик считает, что постановление правительства Незалежной от 16 декабря 2015 года, касающееся ограничения поставок товаров и услуг на территорию полуострова, противоречит действующему законодательству страны и еще больше отдаляет друг от друга крымчан и жителей остальной части Украины.

Пока петицию подписали 6 человек.



Ранее в пятницу стало известно, что Госпогранслужба Незалежной запретила въезд на Украину 740 иностранцам за якобы незаконное посещение Крыма и неподконтрольных Киеву регионов Донбасса.

