Европейцы раскрыли правду о Крыме

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Нападки на Россию из-за так называемой "оккупации" полуострова вызывают все большее отторжение в европейских странах. Зачастившие в Крым делегации из-за рубежа – тому доказательство. Иностранцы открыто говорят о большом желании сотрудничать и вкладывать деньги в развитие полуострова. Истерика на Украине по этому поводу и многочисленные угрозы их мало волнуют.
Так, накануне красотами и перспективами восхищались чехи, которые наслаждаются крымским гостеприимством с 27 июля. А сегодня прибыла группа из Словакии. Возглавляющий делегацию депутат Нацсовета Словакии Петер Марчек с прискорбием отметил, что перед поездкой и на них пытались надавить. Въезд в Незалежную будет заказан всем, кто ступил на землю полуострова, заявили в Киеве.
Очень жаль, что украинцы, которые являются славянами, имеют такое правительство. Но если власти намерены запретить въезд, "это не мои проблемы", сказал Марчек.
И добавил, что всегда считал Крым русским. Он таким был, "есть и будет".
Рабочая поездка словаков продлится до 3 августа, передает РИА "Новости". Однако уезжать они не собираются, пока не подпишут хотя бы "один маленький контракт или договор", шутливо отметил депутат.
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