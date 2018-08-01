Европейцы раскрыли правду о Крыме

Смелое заявление вызовет новый всплеск ярости на Украине

Нападки на Россию из-за так называемой "оккупации" полуострова вызывают все большее отторжение в европейских странах. Зачастившие в Крым делегации из-за рубежа – тому доказательство. Иностранцы открыто говорят о большом желании сотрудничать и вкладывать деньги в развитие полуострова. Истерика на Украине по этому поводу и многочисленные угрозы их мало волнуют.

Так, накануне красотами и перспективами восхищались чехи, которые наслаждаются крымским гостеприимством с 27 июля. А сегодня прибыла группа из Словакии. Возглавляющий делегацию депутат Нацсовета Словакии Петер Марчек с прискорбием отметил, что перед поездкой и на них пытались надавить. Въезд в Незалежную будет заказан всем, кто ступил на землю полуострова, заявили в Киеве.

Очень жаль, что украинцы, которые являются славянами, имеют такое правительство. Но если власти намерены запретить въезд, "это не мои проблемы", сказал Марчек.

И добавил, что всегда считал Крым русским. Он таким был, "есть и будет".

Рабочая поездка словаков продлится до 3 августа, передает РИА "Новости". Однако уезжать они не собираются, пока не подпишут хотя бы "один маленький контракт или договор", шутливо отметил депутат.