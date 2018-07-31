Российский Крым поразил иностранцев
Несмотря на угрозы Незалежной, которая обещает "устроить темную" всем, кто посмеет переступить границу полуострова, его земли пользуются популярностью у заграничных гостей. К примеру, впечатлился видами и инфраструктурой Крыма депутат Европарламента Яромир Когличек, возглавляющий чешскую делегацию из общественных деятелей и политиков.
Также иностранцев, которые гостят там в эти дни, поразила скорость, с которой развивается солнечный регион. А преображение "Артека", который из обычного лагеря превратился в международный детский центр, привело их в восторг.
"Впечатления от Крыма очень хорошие. Я уже третий раз видел Крым. Есть прогресс: новое шоссе, аэропорт, но еще много работы предстоит", – цитируют Когличека "РИА Новости".
Ему не страшны киевские санкции. Парламентарий посетил Крым, несмотря на то, что посольство Украины в Чехии не одобрило путешествие. Впрочем, как отметил Когличек, он совершеннолетний, и власти Незалежной ему не указ.
"Я уже взрослый", – удовлетворил журналистское любопытство евродепутат.
Визитеры из Чехии прибыли на полуостров еще в пятницу, 27 июля. Они посмотрели Бахчисарай, Ялту и Севастополь, где наблюдали за празднованием дня ВМФ. А в Симферополе встретились с главой Крыма Сергеем Аксеновым, предложив открыть Крым для чешских туристов.
"Туризм для чехов, берег Черного моря – традиционная дестинация. В годы социализма сюда приезжали сотни тысяч чехов. Нужно найти умный способ как фактически обходить санкции в этом вопросе. Давайте подумаем, как это сделать. Это будет носить не только экономический, но и психополитический эффект ", – резюмировал участник чешской группы Йосеф Скала.
"Найдем варианты, – парировал Аксенов. – Поделимся инструментами, которые есть у нас в распоряжении. Готовы подсказать и бизнесу". Детали стороны договорились обсудить за закрытыми дверями.
Завтра, 1 августа, регион примет делегацию из 20 депутатов и представителей крупного бизнеса из Словакии, сообщает "Свободная пресса". Гости пробудут там четыре дня.
Украина "воюет" с Россией за Крым с марта 2014 года, когда он вошел в состав РФ. Страну-хозяйку путем референдума выбрали сами жители полуострова, вопрос которого "закрыт окончательно", однажды заявил президент страны Владимир Путин.
Киеву пора уже успокоиться и прекратить беспочвенные нападки на иностранных путешественников, поскольку запреты все равно не имеют должного эффекта, считает руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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