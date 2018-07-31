Угрозы Киева едущим на полуостров европейским политикам всем надоели

Власти Незалежной должны остановиться и перестать запрещать иностранцам приезжать в Крым, считает руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Киевские власти должны прекратить тратить время на подобные акции, лучше бы они занимались проблемами внутри самой Украины, которых у них достаточно много", заявил Гемпель РИА "Новости", комментируя информацию о том, что украинское посольство в Праге выразило протест в связи с посещением полуострова чешской делегации во главе с депутатом Европарламента Ягомиром Когличеком.

Гемпель подчеркнул, что Киев не достигнет своих целей, преследуя иностранцев, так как эти меры не имеют никакого эффекта. "Невозможно сегодня остановить тот процесс потепления между Европой и Россией, который особенно наметился в области человеческих отношений", – уверен крымский политик.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Словакии Юрий Мушка публично заявил группе депутатов словацкого парламента, запланировавшей поездку в Крым, о недопустимости посещения полуострова. МИД Словакии в ответ на это попросил Мушку высказывать свое мнение в стандартной дипломатической форме.