Украинец прорывался в Крым с рюкзаком боеприпасов

Злоумышленнику-пешеходу не удалось попасть на полуостров

Украинский гражданин был задержан на пункте пропуска "Джанкой" при попытке пронести в Крым боеприпасы.

В рюкзаке у мужчины нашли 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby американского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ. Патроны были изъяты и отправлены на экспертизу.

Американская оружейная компания Weatherby основана в 1945 году. Выпускает патроны 257 Magnum и 460 Magnum, отмечает телеканал "360".

