Украинец прорывался в Крым с рюкзаком боеприпасов

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Украинский гражданин был задержан на пункте пропуска "Джанкой" при попытке пронести в Крым боеприпасы.
В рюкзаке у мужчины нашли 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby американского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ. Патроны были изъяты и отправлены на экспертизу.
Американская оружейная компания
Weatherby основана в 1945 году. Выпускает патроны 257 Magnum и 460 Magnum, отмечает телеканал "360".
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