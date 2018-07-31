Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинец прорывался в Крым с рюкзаком боеприпасов

Злоумышленнику-пешеходу не удалось попасть на полуостров

Украинский гражданин был задержан на пункте пропуска "Джанкой" при попытке пронести в Крым боеприпасы.

В рюкзаке у мужчины нашли 11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby американского производства, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ. Патроны были изъяты и отправлены на экспертизу.

Американская оружейная компания Weatherby основана в 1945 году. Выпускает патроны 257 Magnum и 460 Magnum, отмечает телеканал "360"

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Из украинской армии бегут офицеры

Кадровые военные бегут от голода

От рубля ждут обвала

Курс национальной валюты не внушает доверия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей