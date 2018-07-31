Санкции против Крыма провалились

Крымский мост и другие строящиеся объекты это подтверждают

Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский считает, что санкционная политика против компаний РФ потерпела крах. Доказательством тому служат крупные инфраструктурные проекты, которые реализовываются на полуострове.

Совет Европейского союза ранее включил в санкционный список в связи со строительством Крымского моста 6 российских компаний, так как они участвовали в действиях, "подрывающих суверенитет и независимость Украины или угрожающих ее территориальной целостности".

По мнению Полонского, начало автомобильного движения через Крымский мост, строительство трассы "Таврида", новые суда, введенные в эксплуатацию, указывают на неэффективность ограничительных мер против упомянутых в списке российских компаний. "Как бы ни лаяла собака "партии санкционной войны против России", а караван российского бизнеса уверенно двигается вперед и добивается значительных результатов", – рассказал вице-премьер РИА "Новости".

В инфоцентре "Крымский мост" RT сообщили, что введение новых санкций не отразится на реализации проектов.



Крым воссоединился с Россией в результате проведенного в марте 2014 г. референдума – 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя тогда проголосовали за вхождение в состав РФ. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".