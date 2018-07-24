Киев в бешенстве: европейцы едут в Крым

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Посол Украины в Словакии Юрий Мушка предупредил группу депутатов словацкого парламента о недопустимости посещения Крыма.
Глава украинского диппредставительства написал письмо лидерам политических партий с просьбой отказаться от путешествия на полуостров и подчеркнул, что в дальнейшем им запрещено будет въезжать на Украину.
Словацкие политики жестко отреагировали на заявление Мушки, сообщает DW. Cпикер Национального Совета Словакии Андрей Данко отметил, что депутаты планируют посетить Крым как частные лица и добавил, что надеется, что украинский дипломат принесет извинения за высказывания, не соответствующие полномочиям посла.
Представитель министерства иностранных дел Словакии Петер Суско обратился к послу Украины с просьбой высказывать свои мысли в стандартной дипломатической форме, избегая публичных заявлений. Поездка словацких политиков в Крым намечена на август.
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