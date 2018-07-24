Киев в бешенстве: европейцы едут в Крым

Словацких политиков возмутила реакция Незалежной

Посол Украины в Словакии Юрий Мушка предупредил группу депутатов словацкого парламента о недопустимости посещения Крыма.

Глава украинского диппредставительства написал письмо лидерам политических партий с просьбой отказаться от путешествия на полуостров и подчеркнул, что в дальнейшем им запрещено будет въезжать на Украину.

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Словацкие политики жестко отреагировали на заявление Мушки, сообщает DW. Cпикер Национального Совета Словакии Андрей Данко отметил, что депутаты планируют посетить Крым как частные лица и добавил, что надеется, что украинский дипломат принесет извинения за высказывания, не соответствующие полномочиям посла.

Представитель министерства иностранных дел Словакии Петер Суско обратился к послу Украины с просьбой высказывать свои мысли в стандартной дипломатической форме, избегая публичных заявлений. Поездка словацких политиков в Крым намечена на август.







