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Итальянцы признали право России на Крым

Маттео Сальвини. Фото: GLOBAL LOOK press/Maule
Американцам объяснили несколько очевидных истин

Министр внутренних дел Италии, заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил, что Крым вошел в состав России на законных основаниях.

В интервью газете The Washington Post Сальвини подчеркнул, что Россия имеет право на Крым, потому что на полуострове прошел референдум, на котором 90% жителей высказались за воссоединение с РФ. 

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Кроме того, Сальвини назвал "фейковой революцией" государственный переворот на Украине, подчеркнув, что его профинансировали иностранные государства. По словам вице-премьера Италии, есть несколько исторически российских зон с русской культурой и традициями, которые принадлежат Российской Федерации на законных основаниях.

Отвечая на вопрос о том, почему он хочет отменить антироссийские санкции, Сальвини сказал, что они бесполезны и вредят итальянским экспортерам. Министр и раньше высказывался за прекращение действия ограничений против РФ и признание Крыма российским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. после проведенного на полуострове референдума, на котором 95,6% жителей высказались за присоединение к РФ, напоминает ФАН. Крымский плебисцит прошел после государственного переворота на Украине и бегстве из страны законно избранного президента Виктора Януковича. 

Валентина МАЙОРОВА
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