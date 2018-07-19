Главное – выбрать "правильного" президента

Возврат Крымского полуострова и частей Донецкой и Луганской областей под контроль Киева зависит от каждого жителя Незалежной. На выборах президента страны в 2019 г. они должны выбрать прозападного кандидата, и тогда крымчане и дончане сами запросятся обратно на Украину. Такое мнение высказал видеоблогер Андрей Полтава.



"Если мы продолжим прозападное движение к цивилизации, то Крым и Донбасс вернутся. Если же к власти в стране придет пророссийский кандидат, все планы государства пойдут прахом", – заявил Полтава в интервью изданию "Апостроф".

В то же время блогер признал, что такому искушению поддадутся далеко не все, а лишь те жители утраченных Украиной регионов, которые не являются "закоренелыми ватниками".

"Мне пишут, конечно: "Спасибо, Андрей, посмотрел твои видео, поменялись взгляды". Но я считаю, что это не закоренелые ватники, а просто люди, которые искали себя, а потом услышали свои мысли на моем канале и нашли себя. А закоренелых ватников невозможно переубедить. Тут дело не в убеждениях, а в складе ума либо его отсутствии", – полагает звезда украинского YouTube.

Полтава предложил обрабатывать украинской пропагандой молодежь, которая проживает в Крыму и Донбассе. "В первую очередь нужно воспитать правильно подрастающее поколение. Взрослых людей очень тяжело переучить, изменить их взгляды, а детей можно научить правильным, нормальным вещам. А взрослым ватникам главное, чтобы было сытненько, чтобы им дали паспорт, с которым можно без визы ездить в Европу, да и все", – отметил блогер.

Такая промывка мозгов принесет нужный Киеву результат: "Сейчас главное, чтобы молодежь росла в украиноязычной среде с украинскими песнями, литературой, кино, и через 10-15 лет проблемы такой уже не будет".

По его мнению, установить украинскую власть в Донецке и Луганске будет проще простого: "Стоит Украине туда вернуться, как все станет хорошо. Ватники, конечно, будут еще долго ныть про хунту, но им главное, чтобы было сытно, была работа, пособия, и проблема сама по себе исчезнет. Партизанской войной там точно никто не будет заниматься".

Андрей Полтава получил известность благодаря своему видеоканалу "Вата-шоу". Публикуемые там ролики представляют собой запись общения Полтавы в видеочате с пользователями из России. По словам автора канала, он занимается троллингом последователей "русского мира". Украинские зрители жертвуют Полтаве деньги, которые он, по его собственному утверждению, переводит Вооруженным силам Украины.

Крым стал частью России по результатам референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ, напоминает РИА ФАН. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики образовались после вооруженного переворота на Украине в 2014 году.

