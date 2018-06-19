Киев закусит Донбасс Крымом

Порошенко посоветовали, как расставить приоритеты в вопросе возвращения территорий

Сначала Донбасс, потом Крым. Именно в таком порядке должна действовать киевская власть, решая территориальную проблему. Об этом заявил советник украинского министра по вопросам временно оккупированных территорий, экс-посол Украины в Хорватии Александр Левченко.

"Сначала мы должны вернуть край горняков, а тогда уже взяться за Крым, – поделился он мнением с изданием "Апостроф". – Если Россия заблокирует мирный план по возвращению Донбасса, то это и есть план Б украинской стороны – переходим к Крыму", – сказал советник. А если украинские власти смогут мирным путем реинтегрировать неподконтрольные им сейчас территории Донбасса, у них будут сильные позиции в решении крымского вопроса, убежден Левченко.

При этом путь решения проблемы – только мирный, политический: "Мы должны показать эффективность решения задачи реинтеграции Донбасса – не сделав правильных шагов там, трудно сделать их в крымском направлении", – подчеркнул политик.

Вместе с тем, Крым должен оставаться на слуху у каждого украинца, чтобы к тому времени, как дойдет дело до его возвращения во власть Киева, общественное мнение было правильно сформировано. "Нельзя выбрасывать его из информационного поля украинского общества. Возможно, это даже вопрос жизни и смерти для государства", – полагает Левченко.

Накануне экс-президент Украины Леонид Кравченко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в состав Незалежной – пусть даже в отдаленной перспективе. Он даже не исключил, что Москва сама может отказаться от полуострова, поскольку он стал для нее сильным финансовым бременем.

"Размечтался", – так прокомментировал разглагольствования Кравчука российский сенатор Алексей Пушков.

"На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной", - написал Пушков в Twitter.