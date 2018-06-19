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Иностранные болельщики в восторге от Крыма

Фото: GLOBAL LOOK press/Dario Oliveira
продолжениеРоссияне победят во втором матче на ЧМ
Зарубежным гостям так понравилось на полуострове, что они планируют приехать еще раз

В Крым после проведения в Ростове-на-Дону матча чемпионата мира по футболу прилетели футбольные фанаты из Бразилии и Швейцарии.

"Куда и на сколько – мы не знаем", – сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

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О своей встрече с бразильскими болельщиками рассказал агентству и председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. "Они были очень удивлены инфраструктуре, новому терминалу аэропорта и тому, что в Крыму также идут трансляции чемпионата мира, и можно их посмотреть", – отметил Черняк.

Он добавил, что любителям футбола "все понравилось", и что многие после окончания чемпионата мира хотят снова приехать на полуостров. По словам Черняка, визиты в Крым иностранных болельщиков повышают популярность Крыма и России в мире.

Чиновник добавил, что аэропорт Симферополя занимает первое место среди иностранных и российских фанатов по бронировке авиаперелетов в перерывах между матчами ЧМ-2018. "Туроператоры, которые готовят логистику для такого болельщика, предлагают посещение Крыма", – объяснил Черняк.

Ранее СМИ сообщили, что в Севастополе и Крыму хотят побывать болельщики из Балканских стран.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Валентина МАЙОРОВА
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