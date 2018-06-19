Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россияне победят во втором матче на ЧМ

продолжениеГарик Харламов нашел способ победить египтян на ЧМ
Очередной триумф отечественной команды предсказал котик

Белоснежный и пушистый Ахилл  с голубыми глазами, ни на минуту не задумавшись, уверенно и без колебаний выбрал миску, стоявшую рядом с флажком РФ и стал быстро жевать корм из нее. Об этом рассказала сегодня пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.  

Сеанс пророчества проходил в одном из залов "Эрмитажа", добавила она. Чтобы добиться чистоты эксперимента, "оракулу" насыпали одинаковый корм, а его самого выпустили на приличном расстоянии от мисок.

По теме

Однако произошел и конфуз. После того как котик проглотил последний кусочек "российской" еды, он перешел к миске с египетским флажком и стал есть оттуда.

И все-таки организаторы предсказания уверены, что сборная России победит. Ведь ранее Ахилл с поразительной точностью выбрал фаворита матча между командами РФ и Саудовской Аравии, напоминает "Пятый канал" .

Россияне, на которых указал котик, победили в первой игре на ЧМ-2018 со счетом 5:0. Да и его прогноз результата матча сборных Ирана и Марокко тоже оказался точным: победила сборная Ирана.

Предскажет голубоглазый "оракул"  и другие исходы игр чемпионата, которые состоятся в Петербурге 22, 26 июня, 3 и 10 июля.

Не сплоховал и самец выдры – Гарри из сочинского аквариума. Он тоже назвал победителем сегодняшнего матча российских футболистов.

Фоторепортаж
Сборная России обыграла соперников на ЧМ
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Европа атакует Крым

ЕС снова ударил санкциями по полуострову

Кто подставил Путина: в Британии ищут виновников

Жители Соединенного Королевства все чаще сомневаются, что Скрипалей отравили по приказу Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей