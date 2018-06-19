Россияне победят во втором матче на ЧМ

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Белоснежный и пушистый Ахилл с голубыми глазами, ни на минуту не задумавшись, уверенно и без колебаний выбрал миску, стоявшую рядом с флажком РФ и стал быстро жевать корм из нее. Об этом рассказала сегодня пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.
Сеанс пророчества проходил в одном из залов "Эрмитажа", добавила она. Чтобы добиться чистоты эксперимента, "оракулу" насыпали одинаковый корм, а его самого выпустили на приличном расстоянии от мисок.
Однако произошел и конфуз. После того как котик проглотил последний кусочек "российской" еды, он перешел к миске с египетским флажком и стал есть оттуда.
И все-таки организаторы предсказания уверены, что сборная России победит. Ведь ранее Ахилл с поразительной точностью выбрал фаворита матча между командами РФ и Саудовской Аравии, напоминает "Пятый канал" .
Россияне, на которых указал котик, победили в первой игре на ЧМ-2018 со счетом 5:0. Да и его прогноз результата матча сборных Ирана и Марокко тоже оказался точным: победила сборная Ирана.
Предскажет голубоглазый "оракул" и другие исходы игр чемпионата, которые состоятся в Петербурге 22, 26 июня, 3 и 10 июля.
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