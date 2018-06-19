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Гарик Харламов нашел способ победить египтян на ЧМ

Гарик Харламов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
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Комик посоветовал "вырубить Салаха"

Накануне матча Россия-Египет резидент Comedy Club добавил "видео-напутствие" на свою официальную страницу в Instagram, где попросил сборную России забивать только в свои ворота.

"Ребята, все очень просто, вырубайте Салаха на третьей минуте. Позвоните Рамосу, узнайте как он это сделал", – советует Харламов. Также резидент высказался о других игроках команды Египта: "остальные не страшные, они сами не знают, как их зовут".

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Это не первое видеообращение Харламова к российской сборной. Накануне матча с Саудовской Аравией резидент добавил шуточное напутствие, в котором объяснял игрокам, как нужно играть в футбол и попросил не опаздывать на матч – говорится на сайте URA.RU.

Российская сборная сыграет с командой Египта уже во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге в 21:00.

Напутствие 2 !!!

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Евгения КАРПУНИНА
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