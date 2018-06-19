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Футболист лишился приза ЧМ-2018 из-за санкций

Рафаэль Маркес. Фото: GLOBAL LOOK press/Kenzaburo Matsuoka
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"Черные списки" США достали даже спорт

Капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес не получит награду лучшего игрока чемпионата мира -2018. Об этом написала New York Times. Несмотря на то, что мексиканцы прекрасно стартовали, победив в первом матче действующих чемпионов мира со счетом 1:0, Маркес не может рассчитывать, что его усилия оценят организаторы или хотя бы спонсоры турнира. Мексиканец находится в "черном списке" США, что налагает на него и его окружение строгие ограничения.

Маркес не имеет права пользоваться тренировочной формой сборной, на которую нанесена логотипы компаний-спонсоров. Не может пить воду из бутылок компаний-спонсоров. Даже сейчас, в России, он живет в особом номере - там, где нет никакой американской продукции, к которой ему нельзя прикасаться.

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Все дело в том, что американское правосудие считает 39-летнего футболиста связанным с деятельностью мексиканского наркокартеля. Поэтому все счета Маркеса в американских банках заморожены, въезд в Штаты ему закрыт, даже общение с коллегами-футболистами из США ему запрещено.

И Международная федерация футбола (ФИФА) решила подчиниться американскому закону о санкциях. Следовательно, никакие рекорды – а Маркес уже прославился тем, что стал первым футболистом в истории, который был капитаном своей сборной на пяти разных мундиалях, и никакая, даже самая фантастическая игра – не сделают Маркеса лучшим игроком ЧМ-2018 или хотя бы матча ЧМ.

Дело в том, что приз лучшего игрока матча ЧМ отмечен маркой пива Bud, которая принадлежит  международной корпорации Anheuser-Busch InBev, имеющей заводы в США. Соответственно, никакой связи с Маркесом компания и ФИФА допустить не могут. Такой вот футбол.

Сборная Мексики 17 июня сыграла с командой Германии со счетом 1:0. Следующий матч ей предстоит с футболистами Южной Кореи 23 июня.

Вера СВЕТЛОВА
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