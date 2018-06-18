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Иностранцы распробовали русскую водку во время ЧМ

Фото: Александр Щербак/ТАСС
продолжениеБританских болельщиков не пустили в Волгоград
Болельщики оценили разнообразие нашей кухни

В рамках Чемпионата мира по футболу болельщики оценили не только гостеприимство России, но и национальные блюда. Русские супы, блины с икрой и борщ больше всего поразили гостей столицы – сообщает "Пятый канал".

"Борщ, котлет, оливье, пирожки. Я попробовал много блюд, потому что я люблю поесть. Сейчас я живу в Дубае, а это лучшие рестораны. И могу точно сказать – и здесь тоже очень вкусная еда", – рассказал гость из ОАЭ.

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В то время, как одни пробуют традиционные блюда русской кухни, другие знакомятся с одним из знаменитых алкогольных напитков страны-хозяйки ЧМ-2018 – водкой. Многим фанатам она пришлась по вкусу.

Главное спортивное событие стартовало в России 14 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Турнир продлится до 15 июля.

Евгения КАРПУНИНА
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