Иностранцы распробовали русскую водку во время ЧМ

Болельщики оценили разнообразие нашей кухни

В рамках Чемпионата мира по футболу болельщики оценили не только гостеприимство России, но и национальные блюда. Русские супы, блины с икрой и борщ больше всего поразили гостей столицы – сообщает "Пятый канал".

"Борщ, котлет, оливье, пирожки. Я попробовал много блюд, потому что я люблю поесть. Сейчас я живу в Дубае, а это лучшие рестораны. И могу точно сказать – и здесь тоже очень вкусная еда", – рассказал гость из ОАЭ.

По теме Чемпионат мира по футболу - 2018

В то время, как одни пробуют традиционные блюда русской кухни, другие знакомятся с одним из знаменитых алкогольных напитков страны-хозяйки ЧМ-2018 – водкой. Многим фанатам она пришлась по вкусу.

Главное спортивное событие стартовало в России 14 июня. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах. Турнир продлится до 15 июля.