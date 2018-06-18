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Британских болельщиков не пустили в Волгоград

Фото ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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Известные буйным нравом фаны с берегов Туманного Альбиона были задержаны на железной дороге

Двух граждан Соединенного Королевства высадили из поезда, следовавшего в Волгоград.

Об этом 18 июня сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник. Один мужчина начал конфликт с полицией и был арестован, второй разбил окно и повредил руку. Его отвезли в больницу, однако позже выписали.

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Команда Великобритании играет со сборной Туниса в Волгограде 18 июня. Британское посольство в Москве заявило, что не обладает информацией о случившемся. Представители российской полиции от комментариев отказались.

По данным источника, задержанный британец пытался отнять табельное оружие у полицейского, ехавшего в поезде. Когда точно произошел инцидент, неясно.

На матче команд Англии и Туниса ожидается аншлаг: все билеты на эту и другие игры, которые пройдут в Волгограде, проданы, пишет "Газета.ру"


Валентина МАЙОРОВА
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