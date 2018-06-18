Реальная Россия шокировала гостей ЧМ-2018

Одни восторгаются, другие возмущаются

Не секрет, что на гостях Мундиаля захотели нажиться владельцы отелей всех городов, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу. Но, если в большинстве гостиниц им хотя бы предоставили нормальные условия для жизни, то хозяева "Большого Урала" в Екатеринбурге довели фанатов из Уругвая до истерики, предоставив им номер – "машину времени", где "последним постояльцем был Ленин".

Двое болельщиков, приехавшие в город на игру своей команды, рассказали 66.RU о "фильме ужасов", который увидели в номере отеля, где остановились.

Судя по фотографиям, размещенным на сайте гостиницы, уругвайцам предстояло жить во вполне современном, чистом номере, но в реальности их окружала полная разруха. Обшарпанные стены и сыплющаяся с потолка штукатурка, дыра в полу и грязная, старая мебель вызвали неподдельный ужас у ребят. "Честно скажу, каждую ночь я боялся, что из дыры в туалете вылезет монстр и съест меня", – пожаловался Маурисио.

Хорхе добавил, что другие болельщики, поведшиеся на посулы менеджеров гостиницы, отказались в ней оставаться. "Мы единственные, кто решил ничего не менять. Сюда мы приходили только спать ночью, с утра до вечера гуляли", - добавил он.

Администрация гостиницы отказалась комментировать обман клиентов, а фанаты с облегчением уехали из негостеприимного отеля и с удовольствием проживают в московском хостеле.

В то же время, журналист немецкого издания Der Spiegel удивился преображению российской столицы в преддверии Мундиаля. Он считает, что Москва, "молниеносно сменила лицо".



Автор статьи переехал в Россию десять лет назад и изумлялся качеству жизни в таком богатом городе, которое было "на удивление плохим". Однако, накануне ЧМ-2018 "с тротуаров неожиданно пропали автомобили, сами тротуары были полностью реконструированы, на Тверской улице и "уродливом" Садовом кольце посадили деревья". Отметил он и другие изменения, связав их со сменой мэра столицы.

"О да, эта страна любит большие проекты!" – констатировал журналист.

Гостеприимство столицы России привело в восторг и американского болельщика – театрального актера из Голливуда Джеффри Джейсона Гилпина, которого сопровождал корреспондент "Комсомольской правды". Прежде всего, его порадовало знание английского языка даже таксистами. Понятно, что водитель заучил десяток фраз, которые необходимы для встречи иностранных гостей, пишет журналист, но "он же не в курсе, что вообще у нас водители этого дешевого сервиса и по-русски то не всегда понимают".

"Я встретил много волонтеров, знающих язык. И туристическая полиция прекрасно говорит по-английски. Мне все подсказали", – сказал американский гость.

Актер оказался горячим поклонником творчества Антона Павловича Чехова, и для него стало полной неожиданностью, что билеты на предпремьерный показ балета "Анна Каренина" в Большой театр можно купить пусть даже на утренний спектакль и галерку. "Я думал, такого не бывает! Чтобы свободные билеты в такой знаменитый театр", – радовался он.

Возможность путешествовать на общественном транспорте по "паспорту болельщика" не только в пределах города, но и в Санкт-Петербург также не могла не восхитить футбольного фаната. "А еще ваши мобильные операторы запустили специальный тариф для болельщиков, и я могу пользоваться своим телефоном", – радовался он.

И, конечно, мужчину не могла не поразить красота российских девушек. "По улицам ходят одни топ-модели. У вас всегда так или это к чемпионату?", – поинтересовался Джеффри, отметив, что Москва просто "супер".