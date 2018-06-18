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В доме футболиста "Локомотива" нашли труп

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Тело принадлежит болельщику

В квартире защитника московского футбольного клуба "Локомотив" Соломона Кверквелии обнаружили тело гражданина Грузии. 

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Установлено имя погибшего – Ромео Копалиани. Его личность удалось опознать по паспорту болельщика.

Следователи установили предварительную картину произошедшего. Погибший был другом футболиста и приехал к нему из Грузии вместе с товарищем. Вместе компания собиралась сходить на матчи ЧМ-2018. Болельщиков привезли на квартиру защитника, а через несколько часов труп Копалиани нашла соседка футболиста по лестничной площадке. На месте происшествия нашли шприцы, а на теле погибшего – следы от инъекций. Вероятная причина смерти – передозировка наркотиками.

Летевший вместе с погибшим друг в спешке скрылся, находясь в невменяемом состоянии. 

Сейчас Кверквелия готовится к новому сезону на сборах на Кипре. О случившемся ему уже рассказали.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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