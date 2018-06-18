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Туристов пугают фестивалем насилия в России

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wilf
продолжениеЗарубежные СМИ ужаснулись внешности россиянок
Английские журналисты продолжают нагнетать обстановку перед стартом своей сборной на ЧМ-2018

Британская Daily Star аккурат в преддверии первой игры англичан на чемпионате мира по футболу в России вышла с очередной "страшилкой" для болельщиков из Соединенного Королевства. Издание сегодня отметилось статьей с громким заголовком "Фестиваль насилия российских ультрас", в которой автор предупреждает соотечественников, что их ожидает нынче на матче с Тунисом в Волгограде.

Российские хулиганы, говорится в материале, планируют отправиться в легендарный город на Волге.

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Газета приводит слова неких наших ультрас, обещавших насильственные действия в отношении британских болельщиков. Ожидается, что в Россию на ЧМ прибудет более 10 тыс. английских фанатов.

"Шокирующие кадры были загружены на YouTube, где хулиганы делают ряд тревожных заявлений. "Эти глупые англичане будут убиты", – пообещал один. Другой добавил: "Это будет фестиваль насилия". Третий утверждал: "Я искренне надеюсь, что на улицах будет хаос, и фанаты из Англии попадут в больницу". А четвертый даже добавил: "Смерть англичанам"", – вопиет английское издание.

Отмечается, что среди английских болельщиков "будет горстка осужденных хулиганов", пробравшихся в Россию по поддельным паспортам, и ищущих на свою голову приключений.

Данная группа планирует отомстить за жесткие столкновения с россиянами в Марселе во время Евро-2016, считает автор статьи.

Между тем сегодня стало известно, что на пути в Волгоград с поезда были сняты два пьяных подданных Ее Величества из-за конфликта с российскими стражами порядка.

Один из них выхватил оружие у полицейского и угрожал ему. Нарушителя обезвредили и задержали. Другой болельщик разбил стекло двери в тамбуре вагона и получил рваную рану кисти. Ему была оказана медпомощь. Оба фната находились в состоянии алкогольного опьянения, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях.

Елена УСОВА
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