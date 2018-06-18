Бразильская болельщица "зажгла" Сеть

Шикарная девушка свела мужчин с ума

Команда Бразилии в первый раз за 40 лет не смогла обыграть команду соперника в первом матче на ЧМ-2018. Несмотря на это, бразильские болельщики не выглядят расстроенными. Видео с "горячо" танцующей фанаткой стало популярным в сети.

Матч между сборными Бразилии и Швейцарии прошел в Ростове-на-Дону 17 июня. Игра закончилась со счетом 1:1.

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В следующий раз бразильцы поборются с командой из Коста-Рики в Санкт-Петербурге 22 июня.

Сборная Бразилии считается самой успешной национальной командой в истории. Она является пятикратным чемпионом мира.