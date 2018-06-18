Швейцарский журналист опроверг общепризнанное утверждение и оскандалился на родине

На родине самых обаятельных и привлекательных не нашлось таких. Во всяком случае так считает швейцарец Рене Вебер.

Кажется, русские красотки обошли стороной иностранного журналиста, а, может, и вовсе в дни чемпионата мира по футболу покинули столицу российского автопрома, Тольятти, где остановился иностранный журналист.

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Но факт остается фактом. Среди 700 тысяч, которые населяют город, Веберу так и не встретился его идеал. Свое негодование он не смог сдержать, выплеснув на полосы издания Die Südostschweiz.

"Все наслышаны о красоте русских женщин. Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц", – написал в материале журналист.

Но, как известно, в каждом правиле есть исключения, пояснил он далее, намекая, что именно Тольятти попадает в данную категорию. "Возможно, я ещё не был в нужном месте. Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами. Однако в городе с населением в 700 тысяч человек я заметил не так много красивых женщин", – заявил невнимательный швейцарец.

Свой материал он озаглавил "Wo sind die schönen Olgas von der Wolga?", что в переводе на русский означает "Где прекрасные Ольги с Волги?". В названии идет отсылка к хиту 80-х Удо Линденберга "Москва". В тексе песни немецкого рок-певца есть фраза про "Ольгу с Волги, которая парит над Красной площадью".

Тем временем в ряде СМИ появились рецензии на статью Вебера. Коллеги не оценили остроумия репортера с завышенными требованиями. Одна из журналисток обвинила его в сексизме. Также замечание спортивного обозревателя осудили пользователи Twitter.

Ist in der Schweiz 🇨🇭 auch 2018? pic.twitter.com/CegvOEmCOi — Alice Bota (@AliceBota) 16 июня 2018 г.

К слову, творение Вебера было опубликовано в разделе "Спорт" перед матчем Бразилия – Швейцария, сообщает WEB.DE. Вполне предсказуемо, что в газете "Tagesanzeiger.ch" ценителю прекрасного напомнили: он поехал в Россию не на выставку, а с конкретной целью. В результате корреспонденту дали дельный совет: "сосредоточиться на спортивных ожиданиях".