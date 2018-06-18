Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зарубежные СМИ возмутились внешности россиянок

Фото: GLOBAL LOOK press/Maksim Konstantinov
продолжениеНа ЧМ-2018 победит Путин
Швейцарский журналист опроверг общепризнанное утверждение и оскандалился на родине

На родине самых обаятельных и привлекательных не нашлось таких. Во всяком случае так считает швейцарец Рене Вебер.

Кажется, русские красотки обошли стороной иностранного журналиста, а, может, и вовсе в дни чемпионата мира по футболу покинули столицу российского автопрома, Тольятти, где остановился иностранный журналист.

По теме

Но факт остается фактом. Среди 700 тысяч, которые населяют город, Веберу так и не встретился его идеал. Свое негодование он не смог сдержать, выплеснув на полосы издания Die Südostschweiz.

"Все наслышаны о красоте русских женщин. Они считаются мерилом для всего мира. Женщинами мечты. Соответственно у меня были ожидания каждый день видеть только красавиц", – написал в материале журналист.

Но, как известно, в каждом правиле есть исключения, пояснил он далее, намекая, что именно Тольятти попадает в данную категорию. "Возможно, я ещё не был в нужном месте. Может быть, из-за ожидания чемпионата мира просто ношусь туда-сюда с закрытыми глазами. Однако в городе с населением в 700 тысяч человек я заметил не так много красивых женщин", – заявил невнимательный швейцарец.

Свой материал он озаглавил "Wo sind die schönen Olgas von der Wolga?", что в переводе на русский означает "Где прекрасные Ольги с Волги?". В названии идет отсылка к хиту 80-х Удо Линденберга "Москва". В тексе песни немецкого рок-певца есть фраза про "Ольгу с Волги, которая парит над Красной площадью".

Тем временем в ряде СМИ появились рецензии на статью Вебера. Коллеги не оценили остроумия репортера с завышенными требованиями. Одна из журналисток обвинила его в сексизме. Также замечание спортивного обозревателя осудили пользователи Twitter.

К слову, творение Вебера было опубликовано в разделе "Спорт" перед матчем Бразилия – Швейцария, сообщает WEB.DE. Вполне предсказуемо, что в газете "Tagesanzeiger.ch" ценителю прекрасного напомнили: он поехал в Россию не на выставку, а с конкретной целью. В результате корреспонденту дали дельный совет: "сосредоточиться на спортивных ожиданиях". 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Европа атакует Крым

ЕС снова ударил санкциями по полуострову

Кто подставил Путина: в Британии ищут виновников

Жители Соединенного Королевства все чаще сомневаются, что Скрипалей отравили по приказу Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей