На ЧМ-2018 победит Путин

СМИ определили, в чем польза для России в проведении международных соревнований

От российской сборной на домашнем чемпионате мира по футболу не стоит ожидать высоких результатов, но одним из реальных победителей заранее уже можно назвать президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет в интернет-издании Quartz профессор государственного управления Уэслианского университета (штат Коннектикут, США) Питер Рутланд.

По его словам, в Россию на мундиаль приедут полмиллиона футбольных болельщиков. Еще миллиарды людей по всему миру будут смотреть ЧМ-2018 по телевизору. Бразилия и Германия являются фаворитами чемпионата в борьбе за престижнейший трофей.

"Но мы уже знаем одного человека, который выйдет победителем: Владимир Путин", – считает американский профессор.

Поскольку российский лидер понимает возможность, которую предоставляет спорт для пробуждения чувства национальной гордости, он неоднократно использовал спортивные мероприятия для повышения своей популярности у граждан страны. В частности, речь идет об Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

По мнению автора, сейчас положение РФ в мире находится на крайне низком уровне, однако действия главы государства нацелены лишь на одну аудиторию: своих соотечественников.

"В стране, переживающей экономический застой и международный остракизм, Путин использует спортивные мегасобытия, такие как Олимпийские игры и чемпионат мира, чтобы показать простым россиянам, что их страна по-прежнему является главным действующим лицом на международной арене, одновременно повышая их чувство национальной гордости", – подчеркивает профессор.

Сборная России вряд ли предоставит повод для празднования победы по итогам ЧМ-2018, однако главным источником национальной гордости станет сам факт проведения этого мероприятия.

Среди негативных для российского лидера моментов мундиаля Рутланд отмечает привлечение внимания общественности к коррупции, неэффективному управлению и нарушениям в сфере прав человека в России.

"Чемпионат мира, надеюсь, пройдет без инцидентов. Болельщики по всему миру смогут насладиться футболом и справиться с агонией поражения, поскольку одна за другой их любимые команды будут выбывать из соревнования. Но кто бы ни стал в финале победителем, ЧМ-2018, вероятно, станет еще одной политической победой Владимира Путина", – резюмирует автор статьи.

