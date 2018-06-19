В Швеции расстреляли зрителей ЧМ-2018

В городе Мальмё совершено нападение на болельщиков, смотревших матчи чемпионата мира по футболу в России

Накануне вечером неизвестный устроил стрельбу в одном из кафе. В результате ранены пять человек. Двое из них скончались, сообщили в местной полиции.

В больнице умер еще один из раненых – 29-летний мужчина. "Преступление классифицируется как убийство", рассказали страж порядка.

До этого говорилось, что погиб только 18-летний юноша.

Информация о стрельбе поступила в 20:13 по местному (21:13 по московскому) времени. Пятерых пострадавших доставили в больницу.

Причина произошедшего пока не названа. Полиция устанавливает личности пострадавших.

О том, задержан ли стрелок, ничего не сообщается. Вокруг места происшествия выставлено оцепление, идет расследование.

Трагедия произошла в центре города, пишет Sydsvenskan. несколько человек стояли у интернет-кафе. Их обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля, рассказал офицер полиции Томас Полссон. Трое из раненых известны в криминальной среде.

Матч между сборными Швеции и Южной Кореи прошел в понедельник, 18 июня, в Нижнем Новгороде. Скандинавская команда одержала победу со счетом 1:0.