Сенаторы США должны выяснить, что происходит в стране-хозяйке ЧМ-2018

Точкой отчета их пребывания в Москве станет последний июньский денек. Планируется, что американские сенаторы: Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувэн, – пробудут здесь порядка 6 дней.

Информацию о визите предоставили “Ъ” источники в двух столицах. Впрочем, еще на прошлой неделе посол США в России Джон Хантсман, который относится к редкой категории приближенных к Дональду Трампу, кто поддерживает партнерство обеих стран, развернул бурную деятельность по организации поездки в Первопрестольную. Об этом говорилось на страницах The Washington Post.

Дипломат уточнил, что сенаторы прибудут "для понимания того, что происходит", другими словами – разведать обстановку в России.

О визите американских сенаторов заходила речь еще в начале года. "Пообщаться со следующим поколением российских лидеров и действующими властями, чтобы понимать перспективы российско-американских отношений", – так сенаторы объясняли цель сорвавшейся поездки, сообщало изданиеPolitico.

Она не состоялась по одной простой причине: одна из представительниц Конгресса Джоан Шаин в ответ на санкции США была занесена в черный список, поэтому ей не выдали визу.

Однако, как заверяли тогда в нашем посольстве, не это явилось первопричиной, поскольку российская сторона предлагала пути выхода из сложившейся ситуации. К примеру, снять визовые ограничения на взаимной основе. США данное предложение отвергли.

К слову, в Москве неоднократно подчеркивали, что времена "железного занавеса" миновали. Она готова на диалог, если Вашингтон сменит тон на уважительный.