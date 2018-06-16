Английские фанаты встали на защиту России

Антироссийская политика Лондона не повлияла на мнение населения о нашей стране

Болельщики из Англии, которые приехали на чемпионат мира удивились отношению к ним со стороны россиян.

"Мы читали негативные истории про Россию, однако здесь всё оказалось не так: пока нас окружают исключительно дружелюбные люди", – цитирует одного из фанатов The Guardian.

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При этом они отметили, что российские власти смогли обеспечить высокий уровень безопасности, несмотря на предупреждения Вашингтона и Лондона о готовящихся терактах во время мундиаля.

Ранее британский телеканал BBC накануне старта ЧМ выпустил фильм, в котором навязывалась идея, что в России власти душат свободу слова, что сильно мешает жить. Однако соотечественники автора видеошедевра набросились на него, припомнив цензуру и экономическую нестабильность на берегах Туманного Альбиона. Британцы посчитали работу Димблби грязной пропагандой, узнав в мерзком описании РФ свою страну.