Шведские фанаты оставили Нижний Новгород без пива

Казус случился после матча в волжском городе

После победы сборной Швеции над командой Южной Кореи болельщики страны викингов выпили все пиво в центре Нижнего Новгорода.

Начальник службы безопасности шведского футбольного союза Мартин Фредман рассказал, что из-за ажиотажного спроса в некоторых магазинах пива не было уже за день до матча, сообщает The Local.

Поддержать свою команду в Нижний приехали около 7 тыс. шведских фанатов. Команда Королевства 18 июня выиграла у южнокорейской сборной со счетом 1:0, эта победа стала для шведов первой за последние 12 лет, напоминает "Газета.ру".