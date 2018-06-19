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Шведские фанаты оставили Нижний Новгород без пива

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Surma
Казус случился после матча в волжском городе

После победы сборной Швеции над командой Южной Кореи болельщики страны викингов выпили все пиво в центре Нижнего Новгорода.

Начальник службы безопасности шведского футбольного союза Мартин Фредман рассказал, что из-за ажиотажного спроса в некоторых магазинах пива не было уже за день до матча, сообщает The Local.

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Поддержать свою команду в Нижний приехали около 7 тыс. шведских фанатов. Команда Королевства 18 июня выиграла у южнокорейской сборной со счетом 1:0, эта победа стала для шведов первой за последние 12 лет, напоминает "Газета.ру".

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