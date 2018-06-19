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Язык мой - враг мой: ЧМ-2018 лишился голоса Василия Уткина

Василий Уткин. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Wilf
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Руководству Первого надоела критика комментатора

Накипело. Так одним словом можно назвать причину расставания Первого канала с Василием Уткиным. Известно, что комментатор сошел с дистанции из-за острого языка.

Он не раз высказывал замечания по поводу методики главного тренера нашей сборной Станислава Черчесова. Да и критиковал своего работодателя – Первый канал.

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Совокупность этих факторов и привела к разрыву, сообщает "Федеральное агентств новостей", ссылаясь на близкий к руководству канала источник.

Сегодня, 19 июня, стало известно, что Уткин, отработав игру Португалия-Испания, больше не будет комментировать матчи мундиаля.

В своем Twitter теперь уже экс-сотрудник Первого предупредил, чтобы ему не звонили – скоро появится видеответ. Видимо, надоело всем и каждому объяснять, что, как и почему.

Действительно, вскоре Уткин на своем официальном канале на YouTube сделал официальное заявление, утаив при этом истинную причину своего ухода.

"Действительно, обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале, – констатирует факт Уткин, подчеркивая, – Мы расстаемся с Первым каналом с взаимным уважением. И с моей стороны – это с благодарностью".

Затем комментатор предугадывает волнующий всех вопрос, ответа на который не последовало.

"Вы, конечно, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право. А я хочу об этом не говорить. Прошу вас уважать мое право на частную жизнь. Не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность", - потребовал Уткин.

В конце видеобращения, которое длится меньше минуты, его автор пообещал, что продолжит рассказывать о матчах ЧМ-2018, но не с экрана телевизора, а со своих страниц в соцсетях и на своем YouTubе-канале. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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