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В скандале с Василием Уткиным раскрылся заговор

Василий Уткин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
продолжениеЧМ-2018 омрачила чудовищная авария в Петербурге
Футбольные фанаты теряются в догадках, в чем провинился комментатор, которого отстранили от работы на ЧМ-2018

Версий несколько, однако их авторы сходятся в одном: Уткин сказал лишнего. Одни твердят, что на остряка взъелись за фразу "Чемпионат Мира стартует в первый день, а по футболу во второй". Речь о матче-открытии между сборными России и Саудовской Аравии, где наша команда разгромила соперников – 5:0.

Другим мерещится политическая подоплека. Они связывают вылет Уткина с Навальным, чья фамилия прозвучала в эфире. Впрочем, вслух ее произнесли коллеги комментатора - Кирилл Дементьев и Леонид Слуцкий, которые остались при должностях.

Голос Уткина, который должен был сопровождать матч Тунис – Англия, заменили на Гусева. Он и составил пару Слуцкому.

Также среди версий бытуют нападки на методику тренера нашей сборной Станислава Черчесова. Якобы он после триумфа россиян 14 июня мог намекнуть, что не желает больше слышать комментатора-критикана.

Сам же герой сегодняшней истории оставил любопытных без ответа, попросив уважительно отнестись к его частной жизни. "Это все. Играйте в футбол", – закончил свое короткое обращение Уткин.

Не гадать на кофейной гуще попросили его поклонников в пресс-службе "Первого канала", поблагодарив комментатора "за блестящую работу на матче Португалия – Испания (3:3)".

"С уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий. Как Василий и планировал, его гонорар будет направлен в фонд содействия решению проблем аутизма "Выход", – сообщает "Sports.ru" со ссылкой на представительство канала.

Футбольные болельщики, что вполне предсказуемо, отреагировали на уход Уткина по-разному. Кто-то выразил сожаление, поскольку прикипел к его остроумным шуточкам и каламбурам.

"Василий, ты красава. Всегда очень интересно тебя слушать", – подбодрил кумира один из подписчиков в Instagram.

"Португалия – Испания – лучший комментарий, Вам спасибо", – поблагодарил другой.

"Как же так???!!!! Василий, вы – лучший комментатор футбольных битв!!! Буду смотреть без звука!!!" – в отчаянии написал третий.

Однако нашлись и те, кто в эту бочку меда добавил ложку дегтя.

"Он Кристиана Роналду отличить от других не может, о каком профессионализме Уткина можно говорить?" – возмутился один из "оппозиционеров".

"Ваш Василий Уткин стал очень популярен у нас. После того как на YouTube сказал, что Исландия убивает футбол. Раньше мы и не знали о нем. Но теперь посмотрели, как он засыпает во время матчей ЛЧ и убивает под собой стул на радио", – написал фолловер из Исландии. 

Его сарказм поддается объяснению, ведь совсем недавно, 16 июня, Уткин выложил в сеть ролик, где троллит сборную этой страны.

"Кто восхищается игрой сборной Исландии, – задается вопросом автор видео, затем добавляет. – Эти люди приехали, чтобы всем мешать играть в футбол". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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