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На Петергофском шоссе столкнулись две легковые машины и маршрутка, в результате чего погибли трое человек, в том числе два маленьких ребенка.
Как рассказали "Росбалту" свидетели происшествия, "Хёндэ" врезалась в маршрутный автобус, который от удара развернуло и выбросило на проезжавшую "Ауди".
На Петергофском шоссе произошла страшная авария. Об этом сообщили очевидцы.
В ДТП попали две иномарки и маршрутка. По предварительной информации, Hyindai ударилась в маршрутку. Последнюю развернуло, и она врезалась в Audi.
По словам очевидцев, в ДТП погибли один из водителей, а также двое детей 1,5 и 2 лет.
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