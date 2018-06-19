Забудьте о победе: Матч Россия - Египет обернется бойней

Стал известен стартовый состав нашей сборной на важнейший матч ЧМ-2018

На питерском стадионе "Санкт-Петербург" сегодняшним вечером сборная России может осуществить мечту миллионов соотечественников – впервые в истории российского футбола (после развала СССР) выйти в плей-офф чемпионата мира. Однако наших ждет очень сложный и важный матч с командой Египта, для которых игра с россиянами является ключевой.

Поскольку в первом туре египтяне проиграли уругвайцам с минимальным счетом (1:0), им необходима ныне только победа. Большинство специалистов связывают ее с включением в состав на мачт с россиянами звезду сборной Египта нападающего Мохаммеда Салаха, который из-за травмы был вынужден пропустить стартовую игру ЧМ-2018.

И вот через пару часов в Северной Столице 26-летний нападающий английского "Ливерпуля" постарается отдать всего себя команде.

"Салах – очень сильный футболист, в сегодняшнем матче он проявит себя максимально. Нам будет очень сложно, особенно после такой крупной победы над Саудовской Аравией", – прокомментировала телеканалу "Звезда" предстоящий матч главный тренер женской сборной РФ по футболу Елена Фомина.

По ее мнению, эта игра для россиян с эмоциональной точки зрения будет тяжелее первой, с саудовцами, которых они обыграли с разгромным счетом 5:0.

"Говорю, исходя из собственного опыта. Уже сделан задел, да, но оступаться-то никак нельзя. Насколько хорошо российские футболисты восстановились? Потратили все эмоции, забив пять мячей, или оставили на игры с Египтом и Уругваем? Тяжелейшая игра предстоит", – резюмировала Фомина.

Между тем, футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что болельщики и специалисты переоценивают игру Салаха. Нужно учитывать, что рулевые национальных сборных не всегда успевают перенацеливать футболистов, собранных из разных клубов, на ключевых игроков. При этом он отдает должное таким качествам египетской звезды, как наличие у него скорости, хорошей левой ноги и светлой футбольной головы.

"Под это подо все тренер подстраивает десять остальных игроков. Когда он приходит в сборную, у тренера команды всего семь дней, чтобы все наладить. За это время не создается игра под конкретного человека. Не надо думать, что Салах, который забивает в "Ливерпуле", будет таким же на чемпионате мира", – пояснил Ловчев в интервью информагентству Nation New.

В качестве примера он привел аргентинца Лионеля Месси, "который лидирует во всех бомбардирских списках на клубном уровне, а как игрок сборной пока чемпионом мира не стал". Напомним, в стартовом матче Аргентина сыграла ничью (1:1) с Исландией. У аргентинцев отличился Серхио Агуэро.

Также Ловчев отметил, что футболисты сборной России, конечно, осознают важность сегодняшней игры.

"Они живут в нашей стране и прекрасно понимают, что были потрачены большие деньги и все ждали этот чемпионата. Они понимают, в какой политической ситуации мы сейчас находимся. Радоваться крупной победе можно и нужно. Но... самым главным является не победа в одном матче, хоть и крупная, а то, чтобы выйти из группы. Все прекрасно понимают, что есть отличный шанс для этого в матче с Египтом. Никакого головокружения нет", – подчеркнул он.

Накануне главный тренер российской сборной заявил, что в команде уже забыли о крупной победе над саудовцами, главные матчи впереди.

"Нам ничего не льстит. Мы стартовали с победы, три очка есть три очка. Это настраивает россиян изначально на положительный лад. Это приятная, но уже история. Мы эту победу уже забыли. Надо писать новую историю, и надеюсь, что в Санкт-Петербурге нам это удастся", – приводит слова Станислава Черчесова "Спорт-Экспресс".

Не будем делать прогнозы, как кошки-выдры-улитки, а просто насладимся хорошим футболом, будем верить в нашу команду и чуть-чуть в чудо в северной Пальмире.

К вечеру стал известен стартовый состав команд.

За сборную РФ на поле выйдут: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев, Артем Дзюба.

За фараонов сыграют: Мохаммед Эль-Шеннави, Ахмед Фатхи, Али Джабр, Ахмед Хегази, Мохаммед Абдельшафи, Мохамед Эль-Нени, Тарек Хамед, Салах, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хасан Трезеге, Марван Мохсен.

Матчи начинается в 21:00 по мск.

