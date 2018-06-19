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Россия уверенно победила Египет и вышла в плей-офф ЧМ

продолжениеРоссия проводит лучший Чемпионат мира в истории
Итоговый счет - 3:1

Сборная России уверенно обыграла Египет и досрочно обеспечила себе место в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018.

Голы: 47-я минута – Фатхи (в свои ворота, 1:0), 59-я минута – Черышев (2:0), 62-я минута – Дзюба (3:0), 73-я минута – Салах (с пенальти, 3:1).

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По итогам двух матчей у российской команды шесть очков, у Египта – ноль. 



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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