Россия проводит лучший Чемпионат мира в истории

Впервые мы вышли в плей-офф самого главного футбольного турнира!

Российская сборная изначально имела более выигрышные стартовые позиции. Крупная победа в первом туре, поражение соперника и домашние стены – для Египта такой расклад был довольно грустным. Но и наша история выступлений на Чемпионатах мира показывает, что когда мы "в дамках", то подходим к решающей игре чересчур расслабленно, за что несем жесточайшую кару. Но не в этот раз!

На поле стадиона "Санкт-Петербург" Россия играла так, что даже самые пессимистично настроенные болельщики команды поняли: грустной традиции провалов на ЧМ пришел конец. В первом тайме обе команды показали ровную и обоюдоострую игру. Конечно, чувствовалась нервозность с обеих сторон, но ведь на кону – путевка в плей-офф!

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В первую 15-минутку подопечные Станислава Черчесова провели несколько неплохих атак, которые заканчивались опасными ударами Сергея Игнашевича и Александра Головина. Египтяне тоже находили возможности создавать напряжение у ворот Акинфеева, но до ударов в створ ворот дело не дошло. Первая половина матча закончилась с небольшим преимуществом россиян.

Второй тайм буквально ошарашил сборную Египта. На 47-й минуте оплошность допустил капитан африканской сборной Фатхи. Правый защитник срезал мяч в самый угол ворот своей команды – 1:0 в пользу хозяев. Этот гол отправил соперника в легкий нокдаун. Однако худшее для них было еще впереди. Наша сборная как опытный боксер, заметив состояние растерянности противника, нанесла сразу два мощных удара. На 59-й минуте полузащитник Денис Челышев ворвался в штрафную площадь и замкнул прострел с правого фланга. Стадион взорвался от счастья, ведь выход из группы стал близок как никогда. Не успели болельщики перевести дух, как 62-й минуте нападающий Артем Дзюба отправил третий мяч в сетку. 3:0!

В этот момент, казалось, стало все ясно. За полчаса забить хозяевам минимум три мяча – задача практически нереальная. Но все же сборная России сохранила в себе что-то старое – умение заставить нас взяться за валидол. На 73-й минуте в штрафной Акинфеева завалили нападающего Салаха. Пенальти – и уже 3:1. Сам пострадавший не оставил шансов вратарю россиян.

Оставшееся время команды продолжали искать счастье в атаке. Египтяне пошли ва-банк, а россияне старались не прижиматься к своим воротам и ловить соперника на контратаках. На последних минутах можно было отчетливо слышать, как арена "Зенита" скандировала "Молодцы!".

Впервые в своей футбольной истории Россия будет играть в плей-офф Чемпионата мира!

По итогам первых двух туров Россия завоевала 6 очков из 6 возможных с разницей забитых и пропущенных мячей 8:1. Это лучший показатель среди всех стран-хозяев турнира в истории Чемпионатов мира, отмечает Sports.ru.