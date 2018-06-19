Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Россия проводит лучший Чемпионат мира в истории

Global Look Press
Впервые мы вышли в плей-офф самого главного футбольного турнира!

Российская сборная изначально имела более выигрышные стартовые позиции. Крупная победа в первом туре, поражение соперника и домашние стены – для Египта такой расклад был довольно грустным. Но и наша история выступлений на Чемпионатах мира показывает, что когда мы "в дамках", то подходим к решающей игре чересчур расслабленно, за что несем жесточайшую кару. Но не в этот раз!

На поле стадиона "Санкт-Петербург" Россия играла так, что даже самые пессимистично настроенные болельщики команды поняли: грустной традиции провалов на ЧМ пришел конец. В первом тайме обе команды показали ровную и обоюдоострую игру. Конечно, чувствовалась нервозность с обеих сторон, но ведь на кону – путевка в плей-офф! 

По теме

В первую 15-минутку подопечные Станислава Черчесова провели несколько неплохих атак, которые заканчивались опасными ударами Сергея Игнашевича и Александра Головина. Египтяне тоже находили возможности создавать напряжение у ворот Акинфеева, но до ударов в створ ворот дело не дошло. Первая половина матча закончилась с небольшим преимуществом россиян.

Второй тайм буквально ошарашил сборную Египта. На 47-й минуте оплошность допустил капитан африканской сборной Фатхи. Правый защитник срезал мяч в самый угол ворот своей команды – 1:0 в пользу хозяев. Этот гол отправил соперника в легкий нокдаун. Однако худшее для них было еще впереди. Наша сборная как опытный боксер, заметив состояние растерянности противника, нанесла сразу два мощных удара. На 59-й минуте полузащитник Денис Челышев ворвался в штрафную площадь и замкнул прострел с правого фланга. Стадион взорвался от счастья, ведь выход из группы стал близок как никогда. Не успели болельщики перевести дух, как 62-й минуте нападающий Артем Дзюба отправил третий мяч в сетку. 3:0!

В этот момент, казалось, стало все ясно. За полчаса забить хозяевам минимум три мяча – задача практически нереальная. Но все же сборная России сохранила в себе что-то старое – умение заставить нас взяться за валидол. На 73-й минуте в штрафной Акинфеева завалили нападающего Салаха. Пенальти – и уже 3:1. Сам пострадавший не оставил шансов вратарю россиян. 

Оставшееся время команды продолжали искать счастье в атаке. Египтяне пошли ва-банк, а россияне старались не прижиматься к своим воротам и ловить соперника на контратаках. На последних минутах можно было отчетливо слышать, как арена "Зенита" скандировала "Молодцы!".

Впервые в своей футбольной истории Россия будет играть в плей-офф Чемпионата мира!

По итогам первых двух туров Россия завоевала 6 очков из 6 возможных с разницей забитых и пропущенных мячей 8:1. Это лучший показатель среди всех стран-хозяев турнира в истории Чемпионатов мира, отмечает Sports.ru.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Скромно и со вкусом: Где дешевле отдохнуть в июле

Россиянам подсказали лучшие эконом курорты

Глава ПАСЕ поедет в Москву клянчить деньги

Европейцы хотят решить свои насущные проблемы за счет россиян

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей