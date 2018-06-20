Немцы попросили прощения у россиян

Популярный журнал попал пальцем в небо со своим прогнозом

После того, как 19 июня Россия со счетом 3:1 обыграла Египет в своем втором матче на чемпионате мира по футболу, в немецком издании Spiegel вышла статья под заголовком "Прости, Россия, мы были неправы".

Так издание прокомментировало свой предыдущий негативный прогноз относительно игры россиян на турнире. Ранее немецкие журналисты заявили, что на домашнем чемпионате сборная России не выйдет в 1/8 финала.После вчерашней победы россиян Spiegel признал, что недооценил российских футболистов. По мнению издания, в игровом отношении команда РФ сейчас сильнее многих других сборных.

Вчера на петербургском стадионе "Зенит-Арена" голы забили Денис Черышев и Артем Дзюба, а также гол в свои ворота забил египтянин Ахмед Фатхи. В египетской команде результативным пенальти отличился нападающий Мохаммед Салах.

