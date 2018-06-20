Вторая победа россиян на ЧМ свела с ума звезд

Два известных певца отпраздновали с болельщиками очередной триумф наших футболистов

После финального свистка на стадионе в Санкт-Петербурге город был практически парализован. На Невском проспекте прошло многотысячное шествие. Шагал в потоке и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Его присутствие вот так запросто, с народом, еще больше вдохновило толпу. Болельщики свистели, кричали и присоединялись к шествию. Возбуждение нарастало с каждой минутой.

"Это не возглавляю, это наша сборная", – иронично отметил артист. Он фотографировался с желающими и раздавал автографы.

Историческое событие отмечали не только в Северной столице. Тысячи человек вышли на улицы российских городов, отмечает "Пятый канал".

В небе над Нижним Новгородом, сразу после того как на матче Россия – Египет раздался финальный свисток, зажглись огни фейерверка. Ликующие россияне обнимались и поздравляли друг друга с победой.

Олег Газманов, закончив свое выступление, прямо со сцены поблагодарил наших футболистов за подаренный праздник. "Спасибо за энергию и позитив!" – написал он под размещенным в соцсети видео.

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 19 Июн 2018 в 2:15 PDT

Следили за игрой и на Дальнем Востоке. Несмотря на то что по местному времени была глубокая ночь и лил дождь, несколько десятков самых преданных поклонников футбола наблюдали за матчем в фан-зоне на краевой набережной Амура в Хабаровске.

Под песню "Макарена" станцевали в Волгограде, в Сочи ликовали и отплясывали в морском порту. На побережье было яблоку негде упасть.

А в Москве даже корейцы запели на русском языке. Они выбрали для этого знаменитую "Катюшу".





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