Тренер египетской сборной поплатился за поражение

После окончания ЧМ-2018 он уйдет в отставку

Наставник команды Египта оставит свой пост из-за проигрыша в матчах с командами России и Уругвая. Египетская футбольная ассоциация предупредила Эктора Купера и тренерский состав об увольнении. Об этом говорится на портале elwatan.

Эктор Купер стал главным тренером сборной в 2015 году. Под его руководством на Кубке Африканских наций команда завоевала серебряные медали, египтяне попали на ЧМ-2018.

Команда Египта проиграла команде Уругвая со счетом 1:0. Матч состоялся в пятницу, 15 июня. Сборная России встретилась с египтянами во вторник, 19 июня, и одержала победу со счетом 3:1. С Саудовской Аравией Египет встретится в понедельник, 25 июня на стадионе в Волгограде.