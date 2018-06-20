Британские болельщики полюбили Россию

Фанаты вернутся домой с хорошими воспоминаниями, несмотря на антироссийскую кампанию правительства

Благодаря теплому приему гости ЧМ-2018 поменяют прежние взгляды о хозяйке турнира. В связи с чем, антироссийская кампания, устроенная Лондоном, может закончиться. При этом отказ британских политиков и правительства футбольной ассоциации Англии присутствовать на чемпионате никак не сказался на настроении фанатов.

Журналисты из лондонского журнала The Guardian опубликовали статью "10 вещей, которые мы извлекли из матчей первого раунда ЧМ", в которой отметили, что Россия "рада приветствовать турнир и болельщиков". Публикация основана на мнении фанатов и гостей футбольного события. По мнению газеты, "Россия может быть замечательным местом проведения чемпионата мира".

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"Политическая напряжённость и все другие проблемы в отношениях с российскими властями никуда не денутся, но, похоже, что многие болельщики уедут из России с прекрасными воспоминаниями и изменившимся взглядом на страну, – пишут авторы статьи.

После победы российской сборной над командой Саудовской Аравии немецкая газета Der Spiegel опубликовали статью под заголовком "Прости, Россия, мы были не правы".